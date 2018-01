Flamengo ganha e mantém liderança Ainda sem poder contar com os reforços Felipe, Lopes e Fernando Baiano o Flamengo não teve muita dificuldade para derrotar o Volta Redonda, por 2 a 0, no Estádio Eduardo Guinle, em Friburgo, na região serrana, pelo Campeonato Estadual. Com o resultado, o Rubro-Negro continua na liderança da competição, agora com nove pontos, em três jogos. Logo aos dois minutos, o lateral-direito Alessandro passou para o atacante Zé Carlos, que chutou forte. No rebote do goleiro Everton, o meia Fabiano Cabral tocou de cabeça, abrindo o placar. Com o gol sofrido, o Volta Redonda quase empatou na sua única oportunidade no primeiro tempo, mas Leozinho desperdiçou. A partir daí, somente o Flamengo atacou com o adversário lutando para não sofrer mais gols. O lateral-esquerdo Athirson e o volante André Gomes perderam boas oportunidades. Em ambas, Everton interveio com segurança. O Rubro-Negro ainda teve outras chances, mas todas foram para fora. No segundo tempo, o Flamengo retornou pressionando. Logo no primeiro ataque, Jean chutou rasteiro e Everton espalmou para escanteio. O Volta Redonda acordou e iniciou uma pressão. Após cobrança de córner, Léo, sozinho, cabeceou e o goleiro Diego fez boa defesa. Num contra-ataque comandado por Andrezinho, Jean chutou cruzado e Everton fez ótima defesa. O mesmo jogador teve ainda boa chance, mas desperdiçou. Leozinho quase empatou logo depois, mas Diego salvou. Aos 41 minutos, André Gomes cobrou uma falta e sacramentou a vitória do Flamengo. Ficha Técnica Flamengo - Diego; Alessandro, André Dias, Fernando e Athirson; Jorginho, André Gomes, Fabiano Cabral e Andrezinho (Valnei); Zé Carlos (Roma) e Jean (Vítor). Técnico - Evaristo de Macedo. Volta Redonda - Everton; Pingoto, Leo, Carlos André e Vitor Boleta; Cubango, Jonílson, Mário César (Jones) e Anderson Luiz (Fia); Rick (Henrique) e Leozinho. Técnico - Wilton Xavier. Gols - Fabiano Cabral aos dois minutos do primeiro tempo. André Gomes aos 41 minutos do segundo tempo. Juiz - Jorge Rabello Cartão amarelo - Cubango, Athirson Cartão vermelho - Não teve Renda e público - Não divulgados Local - Eduardo Guinle