Flamengo ganha fácil e fica com a vaga Sem muita dificuldade, o Flamengo obteve a classificação às semifinais do Campeonato Carioca, ao derrotar o Madureira por 5 a 1, nesta quarta-feira, em Édson Passos. Com a vitória, o time da Gávea vai decidir com o Vasco, no domingo, uma das vagas na final da Taça Guanabara, que equivale ao primeiro turno da competição. O Flamengo precisava da vitória para não depender de outros resultados, mas foi o Madureira quem começou melhor, impulsionado pelo sonho de se classificar. Com 55 segundos, o meia Sérgio Manoel arriscou de longe para fácil defesa do goleiro Júlio César. Logo depois, Boiadeiro, livre dentro da área, cabeceou mal. Mas, em seu primeiro ataque, aos 10 minutos, o Flamengo acabou chegando ao gol. O meia Ibson tabelou com o lateral-direito Gauchinho e recebeu dentro da área para abrir o placar. Com o gol marcado, o Flamengo passou a dominar as ações no meio-de-campo. Esse domínio, porém, não era transformado em oportunidades de gol. Mas o time ampliou aos 44 minutos. O atacante Diogo chutou, a bola bateu na zaga e Zinho, no rebote, ampliou. Aos 47, Jean fez boa jogada e foi derrubado dentro da área pelo goleiro Vágner. Felipe cobrou o pênalti, marcando o terceiro gol flamenguista. No segundo tempo, o Madureira voltou melhor. Nem parecia que estava perdendo por três gols de diferença. Mas as melhores oportunidades continuavam sendo do Flamengo. Jean cruzou e Zinho, dentro da área, tocou por cima do gol. Aos 21 minutos, Felipe fez lindo lançamento para Jean. Ele recebeu, ganhou na corrida do zagueiro, driblou Vágner e fez 4 a 0. Depois de Haroldo e Adriano desperdiçarem boas chances para marcar, o Madureira conseguiu fazer seu gol. Aos 42 minutos, Muriqui conseguiu diminuir a vantagem adversária. Mas a resposta veio rápida e, aos 44, o lateral-esquerdo Roger cruzou, Vágner desviou e Jonatas marcou o quinto do Flamengo.