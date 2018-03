Flamengo ganha outra do Vitória e avança O Flamengo garantiu vaga nas semifinais da Copa do Brasil, ao ganhar sem dificuldades do Vitória por 3 a 1, nesta quarta-feira, no estádio Barradão, em Salvador. A equipe carioca, que já tinha vencido por 2 a 1 no Rio, espera agora o vencedor de Sport x Atlético-MG. Foi a terceira vitória do Flamengo sobre o Vitória nas três partidas que as duas equipes jogaram este ano. Nas duas anteriores, a equipe carioca venceu por 2 a 1, uma pelo Campeonato Brasileiro e outra pela Copa do Brasil. O jogo desta quarta-feira começou disputado e violento. Aos 2 minutos, o árbitro já advertiu com cartão amarelo Allann Delon, do Vitória, por falta violenta no atacante Edílson, que estreava no Flamengo. A primeira chance de gol foi do Vitória. Aos 11 minutos, Zé Roberto recebeu passe de calcanhar de Allann Delon, chegou perto da área e chutou forte, mas Júlio César defendeu. Apesar de dominar o jogo, o time baiano não conseguia marcar. O Flamengo aproveitou, então, para abrir o placar aos 41 minutos. Fábio Baiano enganou a zaga adversária tocando de calcanhar para Jean, que fez 1 a 0. Logo no início do segundo tempo, Fábio Baiano lançou Luciano Baiano, que cruzou para a área. Edílson esperou a falha do volante Vander e fez o segundo do Flamengo, aos 2 minutos. A vantagem do Flamengo desanimou os jogadores do Vitória, que precisaria fazer 4 gols para ficar com a vaga. Mesmo assim, o time baiano diminuiu aos 9 minutos, com o pênalti batido por Zé Roberto. O Flamengo ainda perdeu André Gomes, expulso, mas conseguiu ampliar a vantagem. Num contra-ataque rápido, Fábio Baiano carregou a bola do campo de defesa até a entrada da área do Vitória e tocou para Jean fazer 3 a 1. Ficha técnica: Vitória: Paulo Musse; Ramalho, Anselmo, Adaílton e Almir; Dionísio (Róbson Luis), Dudu Cearense, Vander e Allann Delon (Samir); Nádson e Zé Roberto. Técnico: Joel Santana. Flamengo: Júlio César; Luciano Baiano, André Bahia, Fernando e Athirson; Fabinho, André Gomes, Felipe e Fábio Baiano (Valdson); Jean (Igor) e Edílson (Fernando Baiano). Técnico: Nelsinho Baptista. Gols: Jean, aos 41 do primeiro tempo; Edílson, aos 2, Zé Roberto, aos 9, e Jean, aos 22 do segundo. Árbitro: Paulo César de Oliveira (Fifa/SP). Cartões amarelo: Allann Delon, Fábio Baiano, Zé Roberto, Róbson Luís, Athirson e Anselmo. Cartão vermelho: André Gomes e Vander. Local: Estádio Barradão, em Salvador.