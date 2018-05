Flamengo garante acerto para a renovação de Andrade

O Flamengo já fala com a certeza de que Andrade permanecerá no clube em 2010. Falta apenas assinar o contrato - o salário será de R$ 150 mil por mês. Na noite desta quarta-feira, o time carioca garantiu que tem acertado os termos da renovação do técnico campeão brasileiro neste ano. O martelo foi batido em reunião realizada na Gávea, entre a diretoria rubro-negra e a presidente eleita Patrícia Amorim.

A própria Patrícia confirmou o acerto. "Estou feliz com o desfecho. Queria ficar com o Andrade. O torcedor agora pode ficar tranquilo", garantiu a presidente. Além de Andrade, o Flamengo também renovará o contrato de seu assistente Marcelo Sales.

Sobre a renovação do técnico, Patrícia confirmou que o impasse se deu na questão salarial, já que Andrade tinha pedido um valor muito acima da proposta inicial do Flamengo. "Cabe a mim dizer o teto. Tenho o compromisso com o orçamento do clube", explicou a mandatária rubro-negra.

A presidente do Flamengo aproveitou ainda para adiantar que a diretoria já está trabalhando na manutenção do elenco e sondando possíveis contratações para 2010. "Já estávamos vendo isso antes mesmo do acerto com o Andrade. Nossa prioridade são as renovações dos contratos que estão vencendo."