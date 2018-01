Flamengo garante: goleiro não sai O vice-presidente de Futebol do Flamengo, Paulo Dantas, assegurou nesta sexta-feira que o goleiro Júlio César vai permanecer no clube e cumprir seu contrato até o final de 2004. O dirigente ressaltou que, apesar de São Paulo e Corinthians estarem interessados no passe do atleta, não há possibilidade de sucesso na negociação. "Interesse é uma coisa e sair da Gávea é outra bem diferente", disse Dantas. "Assim, Júlio César, com contrato até 2004 com o Flamengo, fica na Gávea e ponto final." Enquanto os clubes paulistas demonstram interesse em sua contratação, Júlio César está de férias e a sua reapresentação na Gávea foi confirmada para o dia 2 janeiro. Na quinta-feira, ele admitiu que foi "sondado por uma pessoa que representava os interesses do São Paulo".