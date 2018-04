Flamengo garante presença na semifinal da Copa Energil C

Deu a lógica na última rodada da fase inicial da Copa Energil C. O Flamengo, em Guarulhos, empatou com a Portuguesa Santista, por 1 a 1, garantindo a sua presença na fase semifinal ao lado da própria Briosa, do Independente, de Limeira e do SEV, de Hortolândia. Com os resultados da 14.ª rodada, também foram definidos os cruzamentos das semifinais, onde Portuguesa Santista e Independente levam vantagem por terem melhores campanhas. Assim vão decidir em casa e jogar por dois resultados iguais. A Santista, primeira colocada, com 30 pontos, vai enfrentar, coincidentemente, o Flamengo, quarto colocado, com 21 pontos. O Independente, segundo colocado (24 pontos e sete vitórias) pega o SEV, terceiro colocado (24 pontos e seis vitórias). O departamento técnico da Federação Paulista de Futebol (FPF) deverá divulgar nesta segunda-feira as datas e horários dos jogos. Quem ainda tinha esperança de classificação era a Internacional, que foi até Ribeirão Preto e venceu o Comercial, por 3 a 0, mas chegou aos 20 pontos, em quinto lugar. A equipe limeirense precisava ainda de uma derrota do Flamengo. Os outros dois jogos serviram apenas para cumprir tabela. Em Limeira, o Independente perdeu para o SEV, por 3 a 1, enquanto em Taquaritinga, em casa, caiu diante da Francana, por 2 a 1. Confira os resultados da 14.ª rodada: Flamengo 1 x 1 Portuguesa Santista Independente 1 x 3 SEV Comercial 0 x 3 Internacional Taquaritinga 1 x 2 Francana Classificação: 1.º) Portuguesa Santista, 30 pontos; 2.º) Independente, 24 (7 vitórias); 3.º) SEV, 24 (6 vitórias); 4.º) Flamengo, 21; 5.º) Internacional, 20; 6.º) Francana, 16; 7.º) Comercial, 10; 8.º) Taquaritinga, 2.