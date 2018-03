Flamengo garante vaga na fase final da A2 O Flamengo, de Guarulhos, é o primeiro time classificado para a fase final do Campeonato Paulista da Série A2. Nesta quarta-feira à noite, o líder derrotou por 3 a 2 o Bandeirante, em Birigüi, e chegou aos nove pontos, com 100% de aproveitamento e na liderança isolada do Grupo 4. Além disso, o time contou com os empates de todos os outros jogos para garantir a classificação com três rodadas de antecedência. Bandeirante, Internacional e Botafogo têm dois pontos cada e ainda brigam pela outra vaga. O placar foi aberto com o veterano atacante Nílson, aos 10 minutos do primeiro tempo. Ainda no primeiro tempo, Marcinho ampliou e o também veterano Palhinha, descontou. Na segunda etapa, Marcinho marcou o seu segundo gol na partida, garantindo a classificação. Nos acréscimos, aos 49 minutos, Carlos Henrique diminuiu para o time da casa, que estreou o técnico Varlei de Carvalho no lugar de Wantuil Rodrigues. Em Ribeirão Preto, Botafogo e Internacional ficaram no 1 a 1. O time da casa abriu o marcador com Elizeu, após bela jogada do seu companheiro Vitor Hugo. Ainda no primeiro tempo, a Inter empatou com Rodriguinho.