Flamengo garante vaga na Série A2 O Flamengo garantiu nesta quarta-feira à tarde sua classificação à segunda fase do Campeonato Paulista da Série A2. Em São Paulo, no estádio Nicolau Alayon, o time de Guarulhos derrotou o Bragantino por 2 a 1, de virada. O jogo era válido pela oitava rodada da competição e devia ter sido disputado no último dia 6, mas foi adiado devido às fortes chuvas. O Bragantino foi o mandante da partida, mas o seu estádio, Marcelo Stéfani, continua interditado pelo Ministério Público. O Flamengo soma agora 25 pontos, na vice-liderança do grupo 2. O Bragantino entrou em campo sem pretensões, pois com o rebaixamento confirmado do São José, está livre do descenso. No primeiro tempo, o Bragantino esteve melhor em campo, tendo boas chances de abrir o placar. Os atacantes, no entanto, não estavam em tarde inspirada, facilitando a vida do goleiro do Flamengo. Na segunda etapa, o Flamengo voltou melhor, mas quem abriu o placar foi o Bragantino. Aos 22 minutos, Ramirez e Jeferson fizeram bela troca de passes próximo da área adversária e a bola sobrou para o atacante Douglas, que fez 1 a 0. O clube de Guarulhos não se abateu com o gol e foi em busca da virada. Logo aos 25 minutos, o time chegou ao empate. Marcinho arriscou de fora da área e o goleiro Matheus engoliu um belo frango. Nos minutos finais da partida, veio o gol da virada. Marcinho escapou pela direita e cruzou para o veterano Nilson. Livre, o ex-atacante da seleção brasileira completou de cabeça, fazendo 2 a 1 para o Flamengo. Além do Flamengo, a líder Internacional, com 27 pontos, está classificada no grupo 2. As outras duas vagas são disputadas por Nacional, Taubaté e São Bento. Na outra chave, apenas a Francana, com 25 pontos, está garantida. As outras três vagas estão sendo disputadas por Botafogo, Bandeirante, Olímpia e Araçatuba. O São José, com cinco pontos, já está rebaixado. A última rodada desta primeira fase será disputada no fim de semana.