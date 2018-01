Flamengo goleia Americano em Campos O Flamengo conseguiu a segunda vitória consecutiva, ao golear o Americano, por 4 a 1, neste domingo, em Campos, e permaneceu como líder do Campeonato Carioca, ao lado do Bangu. Emocionado por fazer o segundo gol do Rubro-Negro, o atacante Jean chegou a sentir-se mal ao término do primeiro tempo. Mesmo sem seus reforços para esta temporada, o atacante Lopes, o meia Felipe e o centroavante Fernando Baiano, o Flamengo teve um bom desempenho. Logo aos seis minutos, o atacante Zé Carlos aproveitou um cruzamento do lateral-esquerdo Athirson e marcou de "peixinho". Apesar de atuar em casa, o Americano aceitou o ritmo de jogo do Flamengo e pouco perigo ofereceu ao gol adversário. Aos 23 minutos, o jovem Jean, mesmo caído dentro da pequena área, ampliou a vantagem rubro-negra, depois de um cruzamento do meia Fábio Baiano. Em uma jogada de bola parada, o Americano fez seu primeiro gol. O meia Cristiano cobrou falta pela esquerda e o zagueiro Alê marcou de cabeça, aos 27 minutos. O Flamengo não diminuiu o ritmo no segundo tempo, mas pouco ameaçou e marcou seus gols em falhas do adversário. Enquanto o Americano tentou, em vão, surpreender o Rubro-Negro em jogadas de contra-ataque. Depois de uma contusão do atacante Zé Carlos, Roma entrou na partida e aos 45 minutos marcou o terceiro gol rubro-negro depois de uma bela jogada. Três minutos depois, o lateral-direito Alessandro tabelou com o meia Fabiano Cabral e fechou o marcador tocando a bola na saída do goleiro Gabriel. Outros jogos - O Olaria venceu o Friburguense, por 2 a 1, no Estádio Eduardo Guinle, em Friburgo. No sábado, o Cabofriense empatou em casa com o Volta Redonda, por 1 a 1; o Bangu derrotou o Madureira, por 2 a 1, em Conselheiro Galvão; e o Fluminense foi derrotado pelo América, por 2 a 0, em Édson Passos. O clássico da rodada, disputado em São Januário, entre Vasco e Botafogo, terminou empatado por 1 a 1. Ficha Técnica Flamengo: Júlio César; Alessandro, Fernando, André Dias e Athirson; Jorginho, André Gomes, Fábio Baiano (Fabiano Cabral) e Lê (Valnei); Zé Carlos (Roma) e Jean. Técnico: Evaristo de Macedo. Americano: Gabriel; Chiquinho, Alê, Rogério e Evaldo (João Paulo); Catitu, Baiano, Cristiano e Ronaldo (Wanderson); Fabrício (Marcelo Carioca) e Luciano Viana. Técnico: Paulo Marcos. Gols: Zé Carlos aos 6, Jean aos 23 e Alê aos 27 minutos do primeiro tempo. Roma aos 45 e Alessandro aos 48 minutos do segundo tempo. Juiz: Edilson Soares da Silva. Cartão amarelo: Cristiano, Fábio Baiano, Fabrício, André Gomes, Alê, Valnei e Catitu. Local: Campos.