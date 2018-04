Flamengo goleia Cruzeiro por 5 a 1 e encosta nos líderes

RIO - O Flamengo goleou o Cruzeiro, neste domingo, 6, por 5 a 1, no Engenhão, e voltou a se aproximar dos líderes do Campeonato Brasileiro. Com as derrotas de Corinthians e Vasco, o time rubro-negro, com 55 pontos, está a apenas três da ponta. O Fla voltou a ter o melhor ataque do Brasileirão, com 57 gols. Já o Cruzeiro, a cinco rodadas do fim da competição, entrou pela primeira vez na zona de rebaixamento, ultrapassado pelo Ceará, que venceu o Avaí por 2 a 1.

O início do jogo foi equilibrado. Enquanto o Flamengo insistia nos chutes de fora da área, principalmente com Thiago Neves, o Cruzeiro trocava passes no campo de ataque, mas sem objetividade. Aos 22 minutos, após cobrança de escanteio do argentino Montillo, seu conterrâneo Farías desviou na primeira trave e a bola sobrou para Anselmo Ramon, livre, bater no canto de Paulo Victor e abrir o placar.

O clube mineiro ganhou força com o gol. Aos 28, Montillo fez boa jogada, invadiu a área em velocidade e foi derrubado por Alex Silva. O meia, que deixou de ser o cobrador oficial de pênaltis do Cruzeiro após uma sequência de erros nesta temporada, deixou a bola para o zagueiro Victorino. O uruguaio chutou forte, a bola bateu no travessão e saiu.

O pênalti perdido serviu como incentivo para jogadores e torcida do Flamengo. Aos 34, Deivid arriscou chute forte de fora da área. A bola bateu no travessão, no cotovelo de Fábio e entrou. Aos 44, Thiago Neves chutou novamente de longe e o goleiro cruzeirense fez ótima defesa. O Fla dominou o restante da primeira etapa, com boa atuação do jovem meia Thomás.

PRESSÃO

Logo aos 3 minutos, Ronaldinho Gaúcho cobrou escanteio fechado na segunda trave. Deivid, quase sem ângulo, cabeceou, a bola resvalou na trave e entrou. Aos 5 minutos, os mineiros perderam Montillo, melhor em campo pela equipe celeste, que saiu, lesionado, para a entrada de Roger.

Aos 8, Thiago Neves recebeu dentro da área lançamento de Luiz Philipe, que entrou no intervalo, em lugar de Maldonado. O meia matou no peito, bateu cruzado, rasteiro, e Fábio não conseguiu defender. Aos 12, Luiz Philipe foi até a linha de fundo, pela direita, cruzou por cima do goleiro Fábio, na cabeça de Thiago Neves, que mais uma vez marcou. Foram três gols em 10 minutos.

Aos 24, o goleiro cruzeirense falhou feio. Após receber bola recuada de Marquinhos Paraná, Fábio errou o passe e entregou a bola nos pés de Thiago Neves, que encobriu o goleiro para marcar o quinto gol rubro-negro. O Cruzeiro ainda teve Anselmo Ramon expulso, aos 27, após atingir o volante Fierro.

Medicação. O Flamengo teve um desfalque de última hora. O goleiro Felipe comunicou ao médico da equipe, José Luiz Runco, minutos antes do início do jogo, que usou um medicamento por conta própria, sem consultar o clube. O remédio, um analgésico, segundo Runco, continha substância proibida e o jogador poderia ser pego no exame antidoping. Luxemburgo afirmou ter sido uma "irresponsabilidade" por parte de Felipe.

FLAMENGO 5 x 1 CRUZEIRO

Flamengo - Paulo Victor; Léo Moura, Alex Silva, Welinton (David Braz) e Júnior César; Airton, Maldonado (Luiz Philipe), Thiago Neves e Thomás (Fierro); Ronaldinho Gaúcho e Deivid. Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

Cruzeiro - Fábio; Marquinhos Paraná, Léo, Cribari, Victorino e Diego Renan; Charles (Élber), Fabrício e Montillo (Roger); Anselmo Ramon e Farías (Wellington Paulista). Técnico: Vágner Mancini.

Gols: Anselmo Ramon, aos 22, e Deivid, aos 34 minutos do primeiro tempo. Deivid, aos 3, Thiago Neves, aos 8, aos 12 e aos 24 do segundo tempo.

Árbitro - Leandro Pedro Vuaden (RS).

Cartões amarelos - Alex Silva, Charles e Cribari.

Cartão Vermelho - Anselmo Ramon.

Renda - R$ 586.810,00.

Público - 34.436 pagantes.

Local - Engenhão.