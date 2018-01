Flamengo goleia e é vice líder O Flamengo venceu o Madureira hoje à tarde por 3 a 0, e subiu à vice-liderança do 2º Turno do Campeonato Carioca, apenas um ponto atrás do Vasco. O jogo foi disputado no campo esburacado do Bangu, sob forte calor, o que prejudicou a atuação das duas equipes. O Flamengo só esteve bem no finalzinho e pareceu apático a maior parte do tempo. O técnico Zagalo pediu várias vezes ao time mais empenho e dedicação. No primeiro tempo, apesar de atuação regular, o Flamengo foi melhor. O zagueiro Juan, convocado para a Seleção Brasileira para o jogo com o Peru, destacou-se pelas suas investidas ao ataque. Por duas vezes, esteve por marcar. Mas o primeiro gol surgiu somente aos 43 minutos, por intermédio de Roma. Ele aproveitou cobrança de escanteio e cabeceou da pequena área, livre de marcação. A partida continuou em ritmo lento na etapa final, até os últimos 5 minutos. O Madureira buscou o empate e chegou a área do Flamengo, com perigo, pelo menos por três vezes. Em uma delas, Orlando cabeceou a bola na trave. O Flamengo só acordou durante os descontos. Edílson fez 2 a 0, em chute forte, aos 46 minutos. Dois minutos depois, em rápido contra-ataque, Beto marcou o terceiro gol.