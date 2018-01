Flamengo goleia e elimina Botafogo-PB Com uma boa atuação do estreante Felipe, o Flamengo se classificou para a segunda fase da Copa do Brasil, nesta quarta-feira à noite, ao derrotar o Botafogo da Paraíba, por 4 a 1, no Estádio Almeidão. O Rubro-Negro não teve dificuldades para conseguir o resultado positivo. O atacante Zé Carlos foi um dos destaques do time, marcando dois gols. O Flamengo dominou todo o primeiro tempo. Os jogadores cariocas tinham liberdade no meio campo, principalmente Felipe. O time perdia sucessivas chances de gol. Numa delas, o meia Iranildo deixou o atacante Fernando Baiano na cara do goleiro Everaldo, mas o jogador chutou para fora. Aos 27 minutos, porém, a equipe carioca abriu o marcador. Após boa tabela com Iranildo, Felipe chutou de longe, Everaldo espalmou e no rebote, Fernando Baiano, em posição duvidosa, marcou seu primeiro gol com a camisa rubro-negra. A pressão continuou e o Flamengo buscava o segundo gol. Iranildo deu bom passe para Zé Carlos, que dominou no alto, girou e chutou, obrigando Everaldo a desviar para escanteio. A partir daí Felipe resolveu aparecer mais no jogo. Ele deixou Zé Carlos duas vezes livre para marcar. Na primeira, o atacante desperdiçou, mas na segunda, aos 45 minutos, o Rubro-Negro assinalou seu segundo gol na partida. No segundo tempo, o Botafogo voltou com tudo. Logo aos 7 minutos o atacante Robertinho cobrou uma falta, e Batistinha, de cabeça, descontou para o time paraibano. Mas a reação durou pouco. Aos 27, o lateral-esquerdo Athirson cruzou para Zé Carlos marcar o terceiro. Aos 34, o Flamengo voltou a balançar a rede. Felipe lançou Fernando Baiano, o jogador rolou para Andrezinho, que de primeira deu números finais à partida. Ficha Técnica: Botafogo(PB): Everaldo; Arley(Tázinho), Almir Conceição, Ronaldo e Rogério; Raminho, Marcílio, João Paulo e Amarildo (Fábio); Arthur (Batistinha) e Robertinho. Técnico: Suélio. Flamengo: Júlio César; Alessandro, André Bahia, Fernando e Athirson; André Gomes (Fabiano Cabral), Felipe Melo, Iranildo (Andrezinho) e Felipe; Fernando Baiano e Zé Carlos (Jean). Técnico: Evaristo de Macedo. Gols: Fernando Baiano aos 27 e Zé Carlos aos 45 minutos do primeiro tempo; Batistinha aos 7, Zé Carlos aos 27 e Andrezinho aos 34 minutos do segundo tempo. Juiz: Cléber Wellington Abade(SP). Cartão Amarelo: Almir Conceição, Robertinho, Fernando, Amarildo, Felipe Melo e João Paulo. Local: Almeidão, em João Pessoa.