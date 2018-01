Flamengo goleia e se classifica O Flamengo goleou o Independiente por 4 a 0, na noite desta quarta-feira em Brasília, e se classificou para as semifinais da Copa Mercosul. O time brasileiro garantiu o resultado ainda no primeiro tempo, quando terminou vencendo por 3 a 0, com um gol de Edílson e dois de Juan. Edílson marcou mais um na segunda etapa, consolidando a goleada e a classificação. No primeiro jogo, na Argentina, as duas equipes haviam empatado sem gols. O adversário do Flamengo na disputa por uma vaga na final será o vencedor de Talleres e Grêmio. As duas equipes empataram por 0 a 0 na primeira partida e jogam nesta quinta-feira em Córdoba, na Argentina. O time brasileiro contou com a ajuda do árbitro e com o talento do meia sérvio Petkovic, o melhor em campo, para conseguir o resultado. Aos 18 minutos, o juiz Oscar Ruiz, expulsou injustamente o zagueiro da equipe argentina, Manrique. O jogador se envolveu num lance com Edílson, que nem falta foi, e recebeu seu segundo cartão amarelo. Outro fator que ajudou o Flamengo foi a demora do técnico do Independiente, Enzo Trossero, em pôr um zagueiro na vaga do atleta expulso. A inoperância contribuiu para que os atacantes brasileiros fizessem menos esforço para marcar os gols. Aos 23, Petkovic encontrou Edílson completamente livre dentro da área. O atacante tocou na saída do goleiro argentino e abriu o placar. No minuto seguinte, num contra ataque, Rocha tocou para Petkovic, que fingiu que chutaria, mas deixou Juan livre para fazer o segundo do Flamengo. Aos 35, o mesmo Petkovic cobrou escanteio na cabeça de Juan: 3 a 0. No segundo tempo, o Flamengo continuou melhor e ampliou aos 23. O atacante Reinaldo cruzou para Edílson fazer, de cabeça, seu segundo gol na partida. Após isso, o atacante Roma entrou no lugar de Reinaldo e realizou algumas boas jogadas.