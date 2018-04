Flamengo goleia Goiás por 4 a 0 A lição dos dois últimos jogos do Flamengo, contra Fluminense e Santos, quando desperdiçou várias oportunidades de gol, parece ter sido assimilada pelo elenco. A equipe rubro-negra criou boas jogadas, principalmente no segundo tempo, e convertou-as na goleada deste domingo sobre o Goiás, por 4 a 0, no Estádio da Cidadania, em Volta Redonda. O triunfo serviu também para amenizar a crise na Gávea, já que o time carioca alcançou 36 pontos e, por ora, se afastou um pouco da zona de rebaixamento. O Goiás não exibiu bom futebol e permanece com 52 pontos, em quarto lugar. O confronto deste domingo também marcou o reencontro do atacante Jean com o gol. Ele quebrou um jejum de 76 dias sem marcar. "Era minha última bola no jogo e consegui desencantar", declarou Jean, que, em seguida, foi substituído por Dill. O nível técnico apresentado pelas duas equipes no primeiro tempo foi baixo. O Goiás sentiu bastante as ausências do lateral-direito Paulo Baier e do volante Josué, suspensos, além do atacante Leandro e do lateral-esquerdo Jadilson, machucados. Somente ameaçou o gol de Julio Cesar em um chute, de fora da área, de Rodrigo Tabata. O time visitante tentou explorar o contra-ataque, mas não obteve êxito. O Flamengo teve maior posse de bola, mas apenas o meia Felipe tentava criar jogadas ofensivas. Sofreu faltas e reclamou em excesso da atuação do árbitro Rodrigo Martins. Acabou punido com cartão amarelo, que vai tirá-lo do confronto contra o Atlético-PR, na Arena da Baixada. Quase no fim da primeira etapa, a torcida rubro-negra já ameaçava vaiar a equipe quando o lateral-esquerdo Julio Moraes deu bom passe para Jean, livre de marcação, chutar em cima do goleiro Harlei. A bola sobrou para o experiente meia Zinho, que completou para o gol vazio: 1 a 0. Um minuto depois, aos 45, Jean fez boa jogada individual, invadiu a área goiana, mas quando viu que estava diante de Harlei ficou inseguro. Abaixou a cabeça e chutou com força por cima do travessão. O intervalo foi benéfico para o Goiás, que entrou disposto a empatar o confronto no início da segunda etapa. E até criou três boas oportunidades. A melhor delas ocorreu aos cinco minutos. O artilheiro Alex Dias deu um belo drible no zagueiro André Bahia e finalizou livre de marcação na área rubro-negra. O goleiro Júlio César, porém, fez ótima defesa. Quando parecia que o gol do Goiás seria uma questão de tempo, o Flamengo, em um rápido contra-ataque, aumentou o placar. Jean lançou Felipe, que cruzou para Ibson, de cabeça, marcar: 2 a 0. A partir daí, o time goiano tentou criar, mas esbarrou na boa marcação do adversário. Aos 30 minutos, o lateral-direito China fez boa jogada e cruzou para Zinho dominar a bola, com o goleiro Harlei caído no chão, e chutar colocado no canto esquerdo: 3 a 0. A torcida rubro-negra estava eufórica e ficou ainda mais quando Júnior descobriu o atacante Jean livre de marcação. Ele partiu com a bola dominada um pouco depois do círculo do meio-de-campo, driblou Harlei e deu fim ao jejum de 76 dias sem marcar: 4 a 0.