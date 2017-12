Flamengo goleia Internacional na A-3 O principal destaque da 25ª rodada do Campeonato Paulista da Série A-3, disputada neste sábado, foi a goleada do Flamengo de Guarulhos (45) por 7 a 1 sobre o lanterna Internacional de Bebedouro (8) já rebaixado para a próxima temporada.O Flamengo está em terceiro lugar, na briga pelo acesso juntamente com o Atlético Sorocaba (46) que venceu o Independente (35) por 1 a 0. O técnico Polozi estreou bem no Jaboticabal (35) e venceu o Noroeste (35) por 2 a 0. O XV de Piracicaba (39) somou dois pontos importantes, depois de empatar com o União (39), em Mogi das Cruzes, por 1 a 1, mas levando o ponto extra nos pênaltis - 3 a 1. Em Jaú, XV (35) e Oeste (37) empataram em 2 a 2, com o time de Jaú levando a vantagem nos pênaltis - 2 a 1. O Taquaritinga (28) ameaça uma reação após a vitória sobre o Marília (37), por 2 a 1. No Vale do Paraíba, o Taubaté (35) voltou a vencer dando sinais de que vai evitar o rebaixamento. Desta vez passou pelo Garça (30), por 2 a 1. No domingo, apenas um jogo, pela competição. O São Bento (51) vai à Birigui enfrentar o Bandeirante (43), no duelo dos líderes da A-3. A Rede Vida transmite o confronto ao vivo, a partir das 10 horas. Confira os resultados: União Mogi (1) 1 x 1 (3) XV de Piracicaba; Taubaté 2 x 1 Garça; XV de Jaú (2) 2 x 2 (1)Oeste; Flamengo 7 x 1 Inter de Bebedouro; Taquaritinga 2 x 1 Marília; Atlético Sorocaba 1 x 0 Independente e Jaboticabal 2 x 0 Noroeste. Confira a classificação: 1) São Bento - 51 pontos 2) Atlético Sorocaba - 46 pontos 3) Flamengo -45 pontos 4) Bandeirante - 43 pontos 5) União Mogi e XV de Piracicaba - 39 pontos 7) Marília e Oeste - 37 pontos 9) Noroeste, Independente, XV de Jaú, Taubaté e Jaboticabal - 35 pontos 14) Garça - 30 pontos 15) Taquaritinga - 28 pontos 16) Inter de Bebedouro - 8 pontos