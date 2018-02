Flamengo goleia o Atlético Sorocaba no penúltimo amistoso O técnico do Flamengo, Ney Franco, elogiou a atuação de sua equipe na goleada por 5 a 0 sobre o Atlético Sorocaba, em jogo-treino disputado nesta quarta-feira em Itu, no interior paulista, onde a equipe realiza sua pré-temporada. ?Foi um treino muito proveitoso. Acho que teremos uma equipe competitiva, mas cabe a nós continuar promovendo um trabalho de qualidade?, alertou o treinador, que prevê a evolução da equipe até a estréia no Estadual do Rio, na semana que vem, diante da Cabofriense. ?Existem algumas coisas que ainda não posso cobrar dos jogadores porque não as treinamos.? De acordo com Ney Franco, nesta quinta-feira o elenco começará a treinar jogadas de bola parada. À tarde, a equipe faz seu último jogo-treino em Itu, contra o Ituano - que vai usar um time reserva, já que está disputando o Campeonato Paulista. Nesta quarta, os titulares atuaram somente no primeiro tempo e venceram por 3 a 0, com gols de Renato Augusto, Irineu e Obina. Na segunda etapa, com a equipe reserva, Leonardo e William completaram o marcador. ?Até a estréia precisamos treinar ainda muita coisa. Vamos trabalhar a parte ofensiva. Precisamos de equilíbrio entre a defesa e o ataque?, concluiu Ney Franco.