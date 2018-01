Flamengo goleia o Fluminense por 4 a 1 O Flamengo voltou a atuar bem e goleou o Fluminense, por 4 a 1, hoje à noite, no Maracanã, alcançando os sete pontos e as primeiras posições no Campeonato Brasileiro e deixando o Tricolor na lanterna. O resultado serviu como desforra para o Rubro-Negro. No recente Campeonato Carioca, a equipe perdeu para o Fluminense duas vezes, com placar elástico: 3 a 0 e, depois, na semifinal, por 4 a 0. Até quinta-feira, data do jogo com o Internacional, o Fluminense vai viver momentos de tensão, com a situação delicada em que se encontra o técnico Renato Gaúcho. A expectativa no clube é pelo retorno do atacante Romário, que passa uma tranqüila temporada no Catar em troca de US$ 1,5 milhão e já sinalizou a intenção de voltar ao Rio em maio. O clássico do Maracanã foi decidido logo no início, com dois gols de Zé Carlos em 11 minutos e a expulsão de Marcão, aos 26, após uma falta desnecessária e desleal em André Gomes. O artilheiro aproveitou o primeiro lance de cabeça e o outro com chute forte, de dentro da área. A festa não foi completa para Zé Carlos porque saiu de campo no segundo tempo com suspeita de distensão muscular. O Flamengo sempre esteve melhor, com Felipe, Athirson e Fábio Baiano inspirados. O Fluminense dependia apenas do talento de Carlos Alberto, autor de um belo gol de falta, diminuindo para 2 a 1 a vantagem do Rubro-Negro. Com menos um jogador, o Tricolor não conseguia equilibrar a partida. No ataque, Fábio Bala e Ademílson não produziam nada, para desespero de Renato Gaúcho, que invadiu o campo na expulsão de Marcão, cometendo um duplo erro: além do ato ilegal, não podia apelar por uma punição mais branda para o meia, que agredira com um pontapé o adversário. No começo da etapa final, Fábio Baiano marcou o terceiro gol do Flamengo, depois de um rebote do goleiro Kléber em chute de Zé Carlos. Mais tarde, aos 18 minutos, Fernando Baiano completou com precisão cruzamento de Athirson. O time depois se acomodou, tocando a bola de forma cadenciada. Ainda desperdiçou algumas oportunidades. Se pressionasse o Fluminense, certamente aplicaria uma goleada de cinco, seis ou sete gols. Ficha Técnica Flamengo: Júlio César; Luciano, Fernando, André Bahia e Athirson (Cássio); Fabinho, André Gomes, Fábio Baiano (Fernando Diniz) e Felipe; Fernando Baiano e Zé Carlos (Andrezinho). Técnico: Nelsinho Baptista. Fluminense: Kléber; Jancarlos, César, Zé Carlos (Augusto) e Jadílson; Marcão, Marciel, Zada e Carlos Alberto; Fábio Bala (Lopes) e Ademílson. Técnico: Renato Gaúcho. Gols: Zé Carlos, aos 4 e 11, e Carlos Alberto, aos 32 minutos do 1º tempo; e Fábio Baiano, aos 30 segundos, e Fernando Baiano, aos 18 do 2º. Árbitro: Edilson Soares dsa Silva (RJ). Cartão vermelho: Marcão. Cartão amarelo: Luciano, Athirson, Fábio Baiano e Zé Carlos. Renda: R$ 268.210,00. Público: 31.375 pagantes. Local: Maracanã.