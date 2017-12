Flamengo goleia o líder São Bento O grande destaque da 26ª rodada do Campeonato Paulista da Série A-3 foi a goleada do Flamengo de Guarulhos sobre o líder São Bento, em Sorocaba, por 4 a 1, pela manhã deste domingo. Apesar da derrota, o time sorocabano é líder isolado com 51 pontos, a quatro rodadas para definir os dois times que garantirão o acesso para a Série A-2 no próximo ano. A vitória do Flamengo teve participação do técnico Pardal, que fez uma marcação especial sobre o adversário. O curioso é que ele inverteu a numeração de camisas de seus jogadores, confundindo o São Bento. O lateral direito Kalu, por exemplo, usou a camisa sete, enquanto o lateral-esquerdo Tobias jogou com a camisa 11. O Flamengo (48), vice-líder e baseado no seu excelente futebol, sonha com o acesso. Outros dois times também lutam pelo acesso. Um deles é o Atlético Sorocaba (46) que perdeu para o Marília (40), por 1 a 0, em Marília. O Bandeirante também marcou passo ao empatar, em zero a zero, com o Oeste, em Itápolis. Na cobrança de pênaltis , o Bandeirante (47) ganhou o ponto em disputa, por 3 a 2. Em Bauru, um fato curioso. O Noroeste goleou o União de Mogi das Cruzes, por 7 a 0, numa clara demonstração de insatisfação dos jogadores do União, que fizeram greve durante a semana por falta de pagamento. No duelo dos piores times da competição, o Taquaritinga (31) levou a melhor vencendo o lanterna Internacional (8), em Bebedouro, por 2 a 0. O XV de Piracicaba (42) venceu o Taubaté (35), por 2 a 0. Em Limeira, o Independente (38) se reabilitou ao vencer o Jaboticabal (35) por 3 a 2. O XV de Jaú (32), somou dois pontos em Garça (31) ao empatar com o time da casa, em 1 a 1, e vencer a disputa nos pênaltis, por 5 a 4. Resultados: São Bento 1 x 4 Flamengo; XV de Piracicaba 2 x 0 Taubaté; Garça (4) 1 x 1 (5) XV de Jaú; Oeste (2) 0 x 0 (3) Bandeirante; Noroeste 7 x 0 União Mogi; Inter de Bebedouro 0 x 2 Taquaritinga; Marília 1 x 0 Atlético Sorocaba e Independente 3 x 2 Jaboticabal. Classificação - 1) São Bento - 51 pontos; 2) Flamengo - 48; 3) Bandeirante - 47; 4) Atlético Sorocaba - 46; 5) XV de Piracicaba - 42; 6) Marília - 40; 7) União Mogi - 39; 8) Noroeste e Independente - 38; 10) Oeste - 37; 11) Taubaté e Jaboticabal - 35; 13) XV de Jaú - 30; 15) Taquaritinga e Garça - 31; 16) Inter de Bebedouro - 8.