Flamengo goleia o Remo no Maracanã O Flamengo goleou, nesta quarta-feira à noite, o Remo por 4 a 0, no Maracanã, e abriu ampla vantagem para o jogo de volta das oitavas-de-final da Copa do Brasil, contra a equipe do Pará, na próxima quarta-feira, em Belém. A partida foi dominada pelo time carioca desde o início. O meia Felipe, com mais liberdade para chegar ao ataque, foi o grande destaque do jogo. Teve participação decisiva em três gols. Era visível a superioridade do Rubro-Negro. A equipe carioca tocava a bola com rapidez e envolvia o adversário. O primeiro gol surgiu aos 18 minutos. Andrezinho passou a bola para Fernando Baiano que a deixou para Jean. O atacante concluiu com oportunismo. Aos 25, novamente Jean aumentou o placar, após driblar o goleiro e aproveitar belo passe de Felipe. O Flamengo esteve por fazer o terceiro logo no início do segundo tempo, com Fernando Baiano, que chutou a bola na trave. O Remo ameaçava pouco. O único lance de destaque da equipe visitante foi uma cobrança de falta de Djalma Santos. O goleiro Júlio Cesar teve de se esticar para evitar o gol. Felipe, o melhor em campo, já merecia marcar e aos 13 completou cruzamento de Cássio da esquerda. O jovem estreante Vinicius, que entrou no lugar de Jean, fechou a goleada aos 36, com chute forte, sem marcação, da pequena área. Ficha Técnica: Flamengo: Júlio César; Luciano, Fernando, André Bahia e Cássio; Fabinho, Jonatas (André Gomes), Andrezinho e Felipe; Jean (Vinicius) e Fernando Baiano. Técnico: Nelsinho Baptista. Remo: Ivair; Moisés, Irituia, Augusto e Djalma Santos; Chicão, Márcio Belém, Rodrigo (Barata) e Gian; Valdomiro (Valderi) e Ivan (Neném). Técnico: Júlio Cesar Leal. Gols: Jean aos 18 e 25 minutos do primeiro tempo. Felipe aos 13 e Vinicius aos 36 minutos do segundo tempo. Árbitro: Heber Lopes (PR). Cartão amarelo: Ivan e Gian. Local: Maracanã.