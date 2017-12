Flamengo goleia por 5 a 1 em amistoso O Flamengo goleou o Moto Clube por 5 a 1, em amistoso disputado na noite desta quarta-feira na capital maranhense. O time carioca está no nordeste para a disputa segunda edição da Copa dos Campeões, que começa sábado com quatro jogos (veja link relacionado). Leandro Machado, Edílson, Petkovic, Beto e Reinaldo marcaram os gols flamenguistas e André Oliveira fez o do Moto. Em outras partidas disputadas nesta noite, o Santa Cruz venceu o Sport por 2 a 0, em Recife pelo segundo turno do Campeonato Pernambucano. Os gols foram de Walnei e Luizinho. Em Manaus, o Rio Negro conquistou o título de campeão do segundo turno do Campeonato Amazonense ao vencer o Nacional por 1 a 0.