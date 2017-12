Flamengo impõe primeira derrota a Tite Graças a uma bola chutada por Jean e desviada pelo zagueiro Dininho, o Flamengo venceu o São Caetano nesta quarta-feira, por 1 a 0, no Maracanã e somou 38 pontos na classificação do Campeonato Brasileiro. O resultado marcou a perda da invencibilidade do técnico Tite. Desde que assumiu, o treinador havia obtido três vitórias e um empate e, com o resultado, o time permaneceu com 41 pontos. O placar não refletiu a superioridade do São Caetano durante a partida. Logo que fez o gol aos 15 minutos do primeiro tempo, o Flamengo optou por adotar uma postura defensiva. Apesar dos insistentes pedidos do técnico Oswaldo de Oliveira para avançarem, os jogadores rubro-negros não conseguiram organizar jogadas de ataque e se livraram da bola utilizando-se de chutões. Mesmo com o domínio do meio-de-campo e tocando a bola sem ser importunado pelo Flamengo, o São Caetano pecou ao não obter êxito na organização e finalização de suas jogadas de ataque. Se o Flamengo usou os chutões para afastar as bolas de seu campo, o time paulista os praticou para tentar marcar da intermediária sem, no entanto, oferecer perigo ao goleiro Júlio César. Logo no início do segundo tempo, o São Caetano conseguiu sua primeira oportunidade de gol. Aos 11 minutos, o lateral-direito Zé Carlos chutou a bola na trave do Flamengo e, no rebote, o volante Mineiro cabeceou para fora. Seis minutos depois foi a vez de Júlio César brilhar ao defender um belo chute do atacante Adhemar. Diante da pressão, o Flamengo passou a utilizar a velocidade para surpreender a equipe paulista nos contra-ataques, sem sucesso. Tite ainda tentou dar maior movimentação e objetividade ao time substituindo Capixaba, Zé Carlos e Adhemar, por Varlei, Anaílson e Somália, respectivamente. Mas, o treinador rubro-negro Oswaldo de Oliveira percebeu a intenção do adversário e montou um bloqueio defensivo com três zagueiros e saiu vitorioso.