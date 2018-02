Flamengo inicia caminhada na Taça Rio contra o Nova Iguaçu O Flamengo estréia neste sábado à noite na Taça Rio, o segundo turno do Estadual do Rio, e vai levar a campo apenas um titular para o jogo com o Nova Iguaçu, equipe de pior campanha na competição. Trata-se do zagueiro Moisés, expulso no domingo passado e que esteve fora da decisão da Taça Guanabara, na quarta-feira. O foco do time rubro-negro agora passa a ser a Copa Libertadores. O técnico Ney Franco disse que a opção não significa que o Flamengo deixará de se empenhar em busca da vitória e da conquista também da Taça Rio. ?Tudo é planejamento. A prioridade agora é a Libertadores. Estamos na final do Carioca e podemos trabalhar com tranqüilidade. Mas isso não quer dizer que vamos nos acomodar.? Ele garante que o time escalado é forte e capaz de obter bons resultados. Ney Franco, ex-técnico do Ipatinga-MG, vai poder juntar pela primeira vez no Flamengo quatro jogadores com quem trabalhou no clube mineiro: o lateral-direito Luisinho e os meias Léo Medeiros, Jaílton e Leandro Salino. Antes, tem a estréia do América A rodada deste sábado terá ainda mais uma partida, só que mais cedo: o Americano recebe o América, às 16 horas, no Estádio Godofredo Cruz, em Campos. O time carioca não vence o adversário fora de casa desde 1986. Para tentar quebrar o jejum, o técnico Aílton Ferraz fez apenas uma mudança com relação à equipe que chegou à semifinal da Taça Guanabara: escalou Ademir na lateral-direita, na vaga de Guerra. ?Nosso time está confiante, treinamos bastante nessas duas semanas sem jogos e vamos para Campos em busca da vitória?, disse Aílton, que afirmou não se incomodar com a ?escrita?. Ele adotou esquema 4-3-1-2, com Leandro Chaves na função de número um no meio, para alimentar Júnior Amorim e Marco Brito. Já o técnico Válter Ferreira, do Americano, aposta no conjunto da equipe para obter um bom resultado. ?Temos que recuperar na Taça Rio os pontos que deixamos para trás na Taça Guanabara?, disse. FLAMENGO X MADUREIRA Flamengo - Diego, Luisinho, Thiago, Moisés e André; Jaílton, Leandro Salino, Léo Medeiros e Gérson Magrão; Juninho Paulista e Leonardo. Técnico: Ney Franco. Nova Iguaçu - Diogo; Schneider, William, João Paulo e Alan; Léo, Jorginho, Mário Cesar e Robson Biúla; Deni e João Alex. Técnico: Mário Coelho. Árbitro - João Batista de Arruda. Horário - 20h30. Local - Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). AMÉRICA x AMERICANO Americano - Jefferson; Anderson, Gil e Leandro Silva; Fabinho, Caetano, Nilberto, Gugu e Pirão; Robson e Sandro. Técnico: Válter Ferreira. América - Eduardo; Ademir, Junior Baiano, André e Maciel; Válber, Bruno Lazaroni, André Gomes e Leandro Chaves; Marco Brito e Júnior Amorim. Técnico: Ailton Ferraz. Árbitro - Fábio Dornelas Calábria. Horário - 16 horas. Local - Estádio Godofredo Cruz, em Campos (RJ).