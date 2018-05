Flamengo inicia concentração na Granja Comary

A diretoria decidiu levar o grupo para a Granja Comary para evitar que o clima de euforia dos torcedores contamine os jogadores. Ainda está na memória da diretoria a eliminação nas oitavas de final da Libertadores de 2008. Depois de vencer no México por 4 a 2, a equipe foi surpreendida e derrotada pelo América por 3 a 0 no Maracanã.

O primeiro treinamento na Granja Comary será realizado a partir das 16 horas. Para o confronto com o Grêmio, o Flamengo deve contar com o retorno de Adriano. O atacante ficou de fora do duelo contra o Corinthians, em Campinas, devido a uma queimadura no pé esquerdo. De acordo com o médico José Luiz Runco, o atacante terá condições de atuar no próximo domingo

O Maracanã estará lotado para o duelo. Os ingressos colocados à venda na semana passada para a torcida do Flamengo se esgotaram rapidamente. Nesta quarta-feira, as entradas que não foram reservadas pelo Grêmio foram vendidas em pouco mais de uma hora aos torcedores do time carioca.