Flamengo inicia pré-temporada O atacante Edílson e o meia Beto, além do iugoslavo Petkovic foram as ausências na viagem do Flamengo, nesta segunda-feira, para Cachoeiras de Macacu, onde a equipe fará uma pré-temporada para a disputa da Copa dos Campeões. Com exceção de Petkovic, de férias até o dia 16, a previsão era a de que os outros dois jogadores chegassem ao local ainda na noite desta segunda. O zagueiro Gamarra, que se recupera de uma contusão muscular na coxa esquerda, não foi incluído na delegação. O lateral-direito Fábio Augusto, ex-Botafogo, já viajou com o elenco.