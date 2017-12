Flamengo inicia trabalhos em Maceió A equipe do Flamengo chegou neste domingo a Maceió e no mesmo dia começaram os preparativos para o segundo jogo contra o Bahia, na quarta-feira, pela primeira fase da Copa dos Campeões. Os jogadores que não participaram do primeiro jogo e aqueles que entraram apenas no segundo tempo participaram de um treino físico na praia de Jatiúca, sob o comando do preparador Toninho Oliveira. Apesar de precisar apenas de um empate para chegar à semifinais da competição, o técnico Zagallo não pretende arriscar, testando mudanças em campo, por isso os titulares do segundo confronto contra o Bahia deverão ser os mesmo que conseguiram a vitória inicial por 4 a 2 no último sábado.A única dúvida é o lateral Alessandro, que reclamou de dores musculares e será avaliado pelo departamento médico.