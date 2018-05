Flamengo, Inter, Palmeiras e São Paulo brigam pelo título

Depois de quase sete meses de disputa, finalmente o País conhecerá neste domingo o campeão brasileiro de 2009. Quatro torcidas mantêm a esperança de terminar a 38.ª e última rodada podendo comemorar o título. Flamengo, Internacional, Palmeiras e São Paulo entram em campo para a última "decisão" da temporada, às 17 horas - ao vivo aqui no estadao.com.br e na rádio Eldorado/ESPN.

Na rodada decisiva, o time carioca depende só de si. Se vencer o Grêmio, no Maracanã, leva. No caso de empate, chegará a 65 pontos e torcerá para que nem Internacional nem Palmeiras vençam Porque ambos o superariam nos critérios de desempate. O time carioca ainda pode ter um "bônus", com Adriano podendo ser o artilheiro isolado do campeonato, caso jogue e marque pelo menos um gol (ele tem 19 gols, ao lado de Diego Tardelli, do Atlético-MG).

Para o clube gaúcho sonhar com o título, vai precisar muito da colaboração de seu rival histórico, o Grêmio. No caso de empate do time tricolor gaúcho no Maracanã, bastará ao Internacional vencer o Santo André, em Porto Alegre.

Palmeiras e São Paulo só podem pensar em título caso Flamengo e Internacional não vençam. Além disso, ambos têm de vencer e ver quem se dá melhor nos critérios de desempate. O clube alviverde tem a vantagem do saldo de gols, mas enfrenta o Botafogo, no Rio de Janeiro, que luta para não cair, enquanto o time tricolor pega o rebaixado Sport, no Morumbi.

Na briga por vaga na Copa Libertadores da América, só o Flamengo já está garantido, ainda assim na fase preliminar da competição - o Internacional está praticamente classificado por ter larga vantagem no critério de saldo de gols. Por enquanto, até o Cruzeiro, quinto colocado com 59 pontos, está no páreo e fica à espera de tropeços de Palmeiras ou São Paulo. O time mineiro enfrenta o Santos, na Vila Belmiro.

REBAIXAMENTO

Na outra ponta da tabela de classificação, as emoções não são menores. Sport e Náutico já estão rebaixados antecipadamente, mas as outras duas indesejadas vagas na zona de rebaixamento podem ser preenchidas por quatro equipes.

Os dois clubes fora da zona da degola - Fluminense, em 15.º lugar, e Coritiba, em 16.º - fazem um confronto direto em Curitiba. Com 47 pontos, o time carioca se livra da queda até com um empate. O paranaense, dois pontos atrás, precisa da vitória diante de sua torcida para não depender de outros resultados.

A ÚLTIMA RODADA Domingo, 6 de dezembro 17 horas - Flamengo x Grêmio 17 horas - Internacional x Santo André 17 horas - Botafogo x Palmeiras 17 horas - São Paulo x Sport Recife 17 horas - Coritiba x Fluminense 17 horas - Santos x Cruzeiro 17 horas - Vitória x Goiás 17 horas - Barueri x Atlético-PR Sábado, 5 de dezembro Atlético-MG 0 x 3 Corinthians Avaí 1 x 0 Náutico

Quem está dentro da zona de rebaixamento, mas só depende seu próprio esforço é o Botafogo. A missão, porém, não é das mais fáceis, já que encara em casa o Palmeiras, que ainda luta por título e vaga na Libertadores.

A situação mais desesperadora é a do Santo André. Apesar da reação nos últimos jogos, o time do ABC paulista tem que vencer o Internacional, no Beira-Rio, e torcer por derrotas de Coritiba e Botafogo para não voltar à Série B.

OUTROS JOGOS

Outras duas partidas completam a rodada e só valem classificação para a Copa Sul-Americana. Em Presidente Prudente, Barueri e Atlético Paranaense se enfrentam e quem vencer garante uma vaga. Em Salvador, o Vitória encara o Goiás e também precisa de um triunfo para se classificar.