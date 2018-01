Flamengo interessado no meia Roger A diretoria do Flamengo está mobilizada para viabilizar a contratação de um camisa 10 para a equipe. O nome escolhido foi o do meia Roger, que pertence ao Benfica mas estava no Fluminense no ano passado. Mas a possibilidade de ter que envolver o meia Ibson, de 21 anos, numa possível troca, está dificultando as negociações. "Soube da possibilidade de o Roger vir, mas não estou sabendo de nada sobre esse troca-troca", revelou Ibson. "Meu empresário (Eduardo Uram) me informou que recebi algumas propostas, mas por enquanto não fui comunicado de nada oficialmente."