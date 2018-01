Flamengo investiga funcionário fantasma O vice-presidente jurídico do Flamengo, Adalberto Ribeiro, afirmou que a diretoria rubro-negra começou a investigar nesta terça-feira a suposta existência de um funcionário fantasma na folha de pagamento do clube. Suspeita-se que alguém esteja recebendo o salário desta pessoa indevidamente desde o início desta ano. ?O assunto é delicado e aparentemente grave, com envolvimentos no clube. Mas não posso falar mais nada, até porque as investigações iniciaram hoje (ontem). A história vazou. O fato só seria divulgado depois de apurado internamente?, declarou o vice-presidente jurídico do Flamengo, para em seguida completar. ?O resultado da investigação pode parar na polícia, mas, a princípio, não se pode acusar ninguém.?