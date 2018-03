Flamengo já está em Fortaleza A delegação do Flamengo chegou nesta quinta-feira à Fortaleza, no Ceará, onde a equipe fará as duas próximas partidas pela Copa dos Campeões, contra Goiás e São Caetano. Os jogadores foram recebidos por cerca de 200 torcedores, ao contrário do que aconteceu na chegada em Teresina, no Piauí, quando o aeroporto estava vazio, com somente algumas pessoas gritando o nome do Vasco, grande rival do Rubro-Negro. Com a vitória sobre o Atlético-PR, atual campeão brasileiro, por 1 a 0, o Flamengo ficou a uma vitória da classificação matemática para às semifinais da competição. O zagueiro Fernando, que agora é o novo capitão da equipe, elogiou os companheiros. "Ainda não estamos 100% e conseguimos vencer uma equipe de expressão. Não tínhamos vencido uma partida dessas nesse ano", afirmou o zagueiro. "Temos que continuar com a humildade e derrotar o Goiás."