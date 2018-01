Flamengo já identificou o ?fantasma? A diretoria do Flamengo divulgou, nesta quarta-feira, apenas o primeiro nome do autor da fraude nos cofres do clube. Chama-se Alvimar, que trabalhava no setor de recursos humanos e foi o responsável por criar um funcionário fantasma na folha de pagamento. Ele trocou o nome do atacante Jean, negociado recentemente com o futebol russo, pelo do irmão Samuel. Com isso, recebeu indevidamente, por um mês, R$ 43 mil, referente ao salário do ex-atacante rubro-negro. Em nota oficial, o presidente Márcio Braga informou que ?diante de tal fato, o clube acionou os departamentos e processo de sindicância interna, o qual chegou a sua autoria, materializada com a comprovação documental e a própria confissão do funcionário?. Márcio Braga afirmou ainda no documento que ?o funcionário do departamento de Administração tinha a confiança do cargo com a incumbência de preparar e levar a relação final dos nomes de funcionários ao banco?. Alvimar foi demitido por justa causa por ato de improbidade e o Flamengo registrou o caso em uma delegacia policial. Reforço ? O Flamengo apresentou, nesta quarta, o atacante Josafá, contratado ao Madureira. O jogador treinou à tarde, na Gávea, e somente deve estrear no clássico contra o Fluminense, no dia 21, em Volta Redonda. O técnico Andrade, no entanto, ainda pede a contratação de um matador. ?A equipe tem criado oportunidades, mas precisa fazer gols. Nunes resolveria o problema?, disse Andrade, referindo-se ao atacante do Flamengo na década de 80. O treinador espera que o paraguaio César Ramirez, conhecido como El Tigre, melhore o desempenho do ataque rubro-negro, o pior do Brasileiro ? fez 27 gols em 25 rodadas.