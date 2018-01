Flamengo já negocia com Guilherme O diretor de Futebol do Flamengo, Bernardo Amaral, assegurou que o clube iniciou as negociações para a contratação do ex-atacante corintiano Guilherme. Além dele, o também atacante Christian está nos planos do clube. Christian já acertou os valores de seus salários no Flamengo e, agora, os dirigentes estão negociando com o Bordeaux, da França, dono de seus direitos federativos. Durante a reapresentação dos jogadores, amanhã, o atacante Lopes será o único reforço contratado para o Rubro-Negro. Os atletas vão para a cidade de Resende, no interior do Estado, onde permanecerão até o dia 18 de janeiro realizando a pré-temporada.