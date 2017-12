Flamengo já pensa na Copa Sul-Americana A vitória do Flamengo sobre o Criciúma, sábado, deu mais ânimo aos jogadores do time carioca para as últimas partidas do Campeonato Brasileiro. A equipe rubro-negra praticamente garantiu uma vaga na Copa Sul-Americana de 2004, além de se manter como a melhor equipe do Rio na competição. "Quem joga no Flamengo tem sempre que pensar em vencer, independentemente se não está mais disputando um título", disse o zagueiro Fabiano Eller. Nesta semana, o técnico Waldemar Lemos vai preparar o time para o jogo com o Internacional, sábado. O treinador vai contar com o retorno de Igor, que cumpriu suspensão contra o Criciúma. Ele também espera que o zagueiro Fernando esteja recuperado de contusão.