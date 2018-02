Flamengo já procura um novo treinador A diretoria do Flamengo já está procurando um novo técnico para a equipe, apesar de ainda não ter demitido Andrade. Os ex-presidentes rubro-negros Kléber Leite e Hélio Ferraz começaram, nesta terça-feira, a trabalhar no Departamento de Futebol com os objetivos de evitar a queda do time para a série B do Campeonato Brasileiro e montar um time ?forte? para 2006. ?Se houver alguém com o perfil que se encaixe no tamanho da grandeza do Flamengo, pode ser que seja contratado?, disse Leite que, a exemplo de Ferraz, não terá um cargo específico. ?O Andrade e o Adílio (auxiliar-técnico) são figuras da casa. Eles têm uma história no Flamengo. Se vier alguém, será apenas uma questão, se houver, de composição. Quando acontecer alguma coisa de concreto, todos vão saber?. Já o presidente do Flamengo, Márcio Braga, ao falar sobre a saída de Andrade foi enfático: ?o Andrade está aí. Se eu não falei, não é nada oficial. No Flamengo o regime é presidencialista. Quem manda aqui é o presidente e o presidente sou eu?.