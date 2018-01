Flamengo: Joel não quer festa em Belém Para o técnico do Flamengo, Joel Santana, a partida deste domingo contra o Paysandu, pela última rodada do Campeonato Brasileiro, não será uma festa. O treinador destacou que o time tem o dever de vencer e manter a boa fase da equipe. ?É mais um compromisso moral que temos e não vamos até Belém para fazer festa. Até porque está em jogo a credibilidade do nosso clube?, afirmou o técnico do Flamengo. ?Então, precisamos manter o bom momento que vivemos e, por isso, uma derrota não está nos planos?. Com o time pronto para a partida e assegurado na Série A do Nacional em 2006, o técnico do Flamengo se permitiu, inclusive, falar sobre outros assuntos e apontou o Corinthians como o novo campeão brasileiro. ?O Corinthians não perde mais. Mas, se eu tivesse que torcer, ficaria com o Internacional porque vários jogadores do clube ligaram para me parabenizar quando conseguimos nos garantir na Primeira Divisão em 2006?, contou o técnico do Flamengo.