Flamengo: Joel não quer saber de festa O técnico do Flamengo, Joel Santana, não quer saber de festa pela seqüência vitoriosa desde que assumiu o time e alertou que ainda falta muito para o clube deixar de ser ameaçado pelo rebaixamento à Segunda Divisão do Campeonato Brasileiro. De acordo com o treinador, ainda faltam três pontos para o time poder assegurar a permanência na elite do Nacional. ?O momento certo de comemorar e falar sobre todos os assuntos é quando tivermos 51 pontos. Eu ainda não tenho e estou procurando, mas não pense que é fácil?, disse Joel Santana. Com o triunfo de quarta-feira, o Flamengo totalizou 48 pontos. Joel ainda destacou que a motivação do Flamengo é fruto do empenho tanto de jogadores quanto de torcedores. ?É a torcida, camisa, mística, tudo isso, nos deixa sempre motivado?, frisou.