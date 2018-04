Flamengo joga ainda sem o técnico novo As campanhas de Flamengo e Paraná se confundem no Campeonato Brasileiro. Além de estarem entre os três piores ataques - ao lado do Guarani -, as duas equipes lutam desde as primeiras rodadas para se livrarem da zona de rebaixamento. Por isso, o confronto entre eles, neste sábado, às 16 horas, no Maracanã, é a grande chance de começar a reação. A diferença é que o Flamengo tem um incentivo a mais. Afinal, a diretoria do clube anunciou nesta sexta-feira a contratação do técnico Ricardo Gomes, que deixou o Fluminense no último domingo e irá substituir PC Gusmão. Além dele, chega o reforço do preparador físico da seleção brasileira, Moraci Sant?Anna. "O momento poderia ser mais apropriado, mas sempre é um desafio dirigir o Flamengo, que é uma das equipes mais importantes do País. Espero levar a equipe para uma posição merecedora", declarou o novo treinador do time carioca. O problema é que Ricardo Gomes será apresentado oficialmente apenas na segunda-feira, quando começa a trabalhar. Assim, o time continua nas mãos do interino Andrade. E ele resolveu mostrar trabalho. Insatisfeito com o rendimento dos laterais Gauchinho e Roger, Andrade optou por escalar Valentim, na direita, e Júlio Moraes, na esquerda. Além disso, dois titulares, o goleiro Julio Cesar e o zagueiro Júnior Baiano, retornam à equipe.