Flamengo joga completo contra ABC Sem desfalques - não há titulares contundidos -, o Flamengo está preocupado com fatores extra-campo para a partida contra o ABC, na quarta-feira, em Natal, pela Copa do Brasil. O vice-presidente de Futebol, Walter Oaquim, disse que vai tomar precauções com a alimentação dos jogadores porque, segundo ele, atletas do Náutico passaram mal com a comida na capital do Rio Grande do Norte. "Não estamos acusando ninguém, mas não vamos dar chance de acontecer alguma coisa", disse. Com a formação considerada ideal, Zagallo espera que o time repita a boa atuação da partida com o Olaria, no sábado. Assim, a intenção do treinador é de que a equipe tente a vitória por dois gols de diferença, o que evitaria a realização da segunda partida.