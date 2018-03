Flamengo joga de olho na Copa do Brasil O Flamengo enfrenta o Paraná neste domingo, às 16 horas, no estádio Pinheirão, pelo Campeonato Brasileiro, com o pensamento voltado para a final da Copa do Brasil contra o Cruzeiro. Apesar da primeira partida com o time mineiro só estar programada para o dia 11 de junho, os jogadores não conseguem disfarçar a ansiedade com relação à decisão. O técnico Nelsinho Baptista, porém, quer que os atletas deixem de lado, por enquanto, a Copa do Brasil e se concentrem apenas no Brasileiro. O treinador está dando tanta importância ao jogo com o Paraná que não vai poupar nenhum titular. Para ele o time precisa dos três pontos para evitar que os líderes se distanciem na tabela. Mas o treinador terá que lidar com quatro desfalques: o zagueiro Váldson, o lateral-esquerdo Athirson, o atacante Edílson, todos suspensos, e o meia Fábio Baiano, com dores musculares, não participarão da partida. Mas Felipe, que reclamava de um problema na coxa, foi liberado pelos médicos e está confirmado. André Bahia retorna ao time após cumprir suspensão e formará a dupla de zaga com o improvisado Fabiano Eller. Na lateral-esquerda, Cássio será novamente o titular, enquanto Ígor substitui Fábio Baiano. Ao lado de Jean no ataque, Fernando Baiano. Mas Zé Carlos é uma opção não descartada por Nelsinho.