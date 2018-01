Flamengo joga de olho no Fluminense Depois de estrear com vitória no Campeonato Carioca, o Flamengo enfrenta o Friburguense nesta quarta-feira, às 21h40, no Maracanã, buscando ganhar moral para o clássico com o Fluminense no próximo fim de semana. O Rubro-Negro ainda não esqueceu a derrota fora de campo, quando tentou impedir que a estréia do Tricolor contra o Madureira fosse mudada de Conselheiro Galvão para o Maracanã. Mas o Flamengo deu o troco no Fluminense. Nesta terça-feira, a Fifa absolveu o clube da Gávea na ação movida pelo Tricolor, que pedia a suspensão do Rubro-Negro pela escalação do zagueiro Fernando e do volante Jorginho na primeira partida das semifinais do Carioca de 2003. Os dois jogadores haviam sido expulsos na rodada anterior contra o Vasco. O meia Zinho, apresentado na segunda-feira como o mais novo reforço do Flamengo para a temporada 2004, não vai atuar contra o Friburguense. E nem sequer sabe se terá condições de enfrentar o Fluminense. O jogador não realizou pré-temporada (havia sido dispensado pelo Cruzeiro) e está visivelmente fora de forma. A tendência é a de que ele só entre em campo contra o América, na quarta rodada. Em contrapartida, o Flamengo terá o meia Felipe, que em 2003 não teve uma boa seqüência de jogos por causa de contusões, e que este ano promete dar mais alegrias à torcida. "Espero poder atuar bem mais vezes do que no ano passado e conquistar meu primeiro título no clube", disse o atleta. O zagueiro Júnior Baiano está recuperado de contusão e se colocou à disposição do técnico Abel Braga para enfrentar o Friburguense. Mas o treinador e os médicos do Flamengo preferiram poupar o jogador para a partida com o Fluminense.