Flamengo joga desfalcado no Pacaembu Após a derrota no Maracanã para o Santos, o Flamengo tenta se reabilitar no Campeonato Brasileiro neste domingo, contra o Corinthians, às 16 horas, no Pacaembu. O principal problema na equipe é o desfalque de quatro titulares. Dentre eles, o meia Felipe, o responsável pela criação das jogadas. Felipe, assim como o volante Fabinho, cumpre suspensão automática. Já o meia Fábio Baiano e o atacante Zé Carlos não se recuperaram de contusões musculares. Com os problemas, o técnico Nelsinho Baptista optou pelas estréias do volante Paulo Miranda, ex-Cruzeiro, e do meia Igor, ex-Rio Branco-SP. Fernando Diniz e Jonatas completam o meio-de-campo. No ataque a vaga é de Jean. De acordo com Nelsinho Baptista, o fato de tanto Igor quanto Paulo Miranda estarem muito tempo sem atuar não vai prejudicar o time. "Eles têm criatividade e poderão nos dar um bom toque de bola, uma das nossas preocupações, por causa da ausência do Felipe", enfatizou. Outro problema para o técnico rubro-negro pode ser o atacante Fernando Baiano, com dores no joelho esquerdo. O jogador vai realizar um teste antes da partida para saber se terá condições de atuar. Andrezinho é o seu substituto imediato. Nelsinho Baptista pediu a todos os jogadores que redobrem a atenção porque um novo insucesso poderá deixar o time em uma situação delicada na tabela de classificação do Brasileiro. A equipe totalizou oito pontos em cinco rodadas da competição. O técnico do Flamengo ainda lembrou que o Corinthians é um time que gosta de atacar e, por isso, precisa aplicar uma forte marcação. Alem disso, Nelsinho Baptista frisou a necessidade de o Rubro-Negro tentar se impor na partida, não permitindo que a equipe paulista o domine.