Flamengo joga mal, mas derrota o Cabofriense pelo Campeonato Carioca

O Flamengo jogou apenas o suficiente para vencer a Cabofriense, por 1 a 0, nesta quarta-feira, no estádio Cláudio Moacyr, em Macaé (RJ). Sem contar com jogadores importantes como Paolo Guerrero e Emerson, o técnico Muricy Ramalho apostou em um time praticamente reserva, que não fez boa partida no jogo válido pela sexta rodada do Campeonato Carioca.

Com a vitória, o Flamengo segue na vice-liderança do Grupo B, com 13 pontos, e enfrenta o Resende, no domingo, no Raulino de Oliveira. A Cabofriense está na 6ª posição, com quatro pontos.

O triunfo foi encaminhado logo no início do confronto. Destaque da equipe na Copa São Paulo de Juniores, o centroavante Vizeu aproveitou cruzamento de Pará e cabeceou, aos 8 minutos, para abrir o marcador.

Além de ter mais qualidade, o time de Muricy Ramalho ainda contava com a fragilidade do adversário. Aos 12 minutos, o zagueiro Rafael Sales tentou afastar o perigo e quase marcou contra. O gol só não saiu graças à boa defesa de Andrey.

Mas foi apenas com a força do adversário para o Flamengo ameaçar. No restante da partida, o time teve um comportamento indolente que ainda foi agravado pela falta de um meia armador.

O intervalo serviu para Muricy Ramalho dar uma leve animada no grupo. Único destaque do jogo, Vizeu quase marcou novamente, em cabeceio defendido por Andrey. Mas o centroavante era uma exceção em um time apático que quase levou o empate. Aos 26, Michael Souza aproveitou o espaço de Pará e, porém, errou o alvo.

A displicência fez com que Muricy agisse e colocasse Arão e Cirino que deram uma leve melhora no jogo. Aos 31, o volante deu bom passe para Mancuello finalizar para fora. Foi a última tentativa em um jogo que deixou a desejar.

FICHA TÉCNICA:

CABOFRIENSE 0 x 1 FLAMENGO

CABOFRIENSE - Andrey; Júlio Lopes, Juliano, Rafael Sales e Leandro; Gilson, Pedro Henrique, Keninha (Maicon Souza) e Carlinhos (Wendel); Marquinhos (Gama) e Charles Chad. Técnico: Eduardo Húngaro.

FLAMENGO - Paulo Victor, Pará, César Martins, Juan e Chiquinho; Márcio Araújo (Willian Arão), Canteros e Mancuello; Gabriel(Marcelo Cirino) , Everton e Felipe Vizeu. Técnico: Muricy Ramalho.

GOL - Felipe Vizeu, aos 8 minutos do primeiro tempo.

CARTÃO AMARELO - Não houve.

ÁRBITRO - Carlos Eduardo Nunes Braga.

RENDA - R$ 65.309,00.

PÚBLICO - 1.988 pagantes (2.632 no total).

LOCAL - Estádio Cláudio Moacyr, em Macaé (RJ).