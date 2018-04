Flamengo joga mal e fica no 0 a 0 com o Independiente Santa Fe na Colômbia

O Flamengo visitou o Independiente Santa Fe nesta quarta-feira, em Bogotá, e não saiu de um empate por 0 a 0. O time rubro-negro voltou a mostrar muita dificuldade na criação, sofreu diante de um adversário também pouco inspirado e teve que se contentar com apenas mais um ponto no Grupo D da Libertadores.

+ TEMPO REAL - Independiente Santa Fe 0 x 0 Flamengo

+ Palmeiras domina Boca e já se classifica às oitavas da Libertadores

Como na semana passada, quando empatou por 1 a 1 com o mesmo rival no Maracanã, o Flamengo apresentou muitos erros. Os 2.640 metros de altitude também fizeram diferença e em nenhum momento o time brasileiro pareceu se equiparar na parte física ao Santa Fe. Diante do que foi exibido nos 90 minutos, o empate ficou de bom tamanho para os comandados do interino Maurício Barbieri.

O treinador, aliás, terá muito trabalho nos próximos dias para corrigir alguns velhos defeitos flamenguistas. Diego voltou a ficar muito abaixo do esperado, Henrique Dourado pouco recebeu a bola no ataque e, mais uma vez, Lucas Paquetá foi o único foco de criatividade no setor ofensivo.

Com o empate, o Flamengo foi a seis pontos, na liderança da chave, um à frente do River Plate, que encara o Emelec na quinta, em casa. O Santa Fe vem logo atrás, em terceiro, com quatro. Na próxima rodada, o time rubro-negro recebe o Emelec no Maracanã, finalmente com torcida, no primeiro jogo após o fim da punição da Conmebol.

Nesta quarta, o Flamengo começou tentando buscar o jogo pela direita e Paquetá era o foco do ataque. Nos primeiros minutos, deu bom passe para Rodinei, que cruzou para a área, mas Henrique Dourado chegou atrasado. E foi só. O time rubro-negro voltou a exibir os mesmos problemas de criação e virou presa fácil para a marcação do Santa Fe.

Do outro lado, os colombianos abusavam da velocidade pelos lados, principalmente com Arboleda pela direita. Aos 10, Javier López aproveitou cruzamento da direita e cabeceou rente ao travessão. Gordillo também tentou de longe, mas parou em Diego Alves.

O jogo pouco empolgava. Sem criação de ambos os lados, o Santa Fe tentava pelo alto, e quase abriu o placar aos 33. Pajoy cobrou falta da direita, a bola passou por todo mundo e Morelo chegou na segunda trave para desviar, praticamente sem goleiro. Mas o atacante não atingiu a altura necessária e falhou ao tentar dar direção.

O Santa Fe voltou para o segundo tempo disposto a abusar das jogadas pela direita e só não marcou logo aos oito minutos porque Rodinei impediu que o passe de Arboleda encontrasse Morelo, com Diego Alves já batido.

O time da casa esboçava uma pressão. Arboleda tentou de novo pela direita e Rodinei, novamente, estava esperto para cortar. Aos 11, Gil ficou com sobra na entrada da área e cabeceou sozinho no meio da área, por cima.

Mas o ímpeto do Santa Fe foi caindo, o time demonstrou cansaço e o domínio se tornou apenas territorial. O Flamengo apostava no contra-ataque e, por isso, Barbieri tirou o inoperante Henrique Dourado para colocar Geuvânio.

Não deu certo. Os donos da casa seguiram em cima e só não tiraram o zero do placar porque o chute de Plata aos 47 minutos passou rente ao travessão. No último lance, Geuvânio ainda finalizou para a rede, mas segundos depois do apito final do árbitro, o que gerou muitas reclamações.

FICHA TÉCNICA

INDEPENDIENTE SANTA FE 0 x 0 FLAMENGO

INDEPENDIENTE SANTA FE - Zapata; Arboleda, Javier López, Tesillo e Gil; Perlaza, Gordillo Vargas, Armando Vargas e Plata; Jhon Pajoy (Juan Roa) e Morelo. Técnico: Agustín Julio.

FLAMENGO - Diego Alves; Rodinei, Réver, Juan e Renê; Cuéllar, Willian Arão, Lucas Paquetá, Diego (Jonas) e Vinícius Junior (Marlos Moreno); Henrique Dourado (Geuvânio). Técnico: Maurício Barbieri (interino).

ÁRBITRO - Daniel Fedorczuk (Fifa/Uruguai).

CARTÕES AMARELOS - Gordillo Vargas, Arboleda (Independiente Santa Fe); Henrique Dourado, Diego Alves, Diego (Flamengo).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio El Campín, em Bogotá (Colômbia).