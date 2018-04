Flamengo joga mal e perde para Ponte em Juiz de Fora

RIO -Em duas rodadas, o Flamengo jogou em Brasília, como visitante, e em Juiz de Fora (MG), como mandante. Em duas rodadas, o Flamengo não tem nenhuma vitória no Campeonato Brasileiro. O time itinerante sofre com a falta de uma casa e nesta quarta-feira amargou uma noite sofrível contra a Ponte Preta. O resultado, uma derrota por 2 a 0 que foi merecida pelos equívocos em sucessão dos rubro-negros.

Renato Abreu foi o símbolo da noite flamenguista. Mal com a bola rolando e mal com ela parada. O meia perdeu um pênalti quando o placar estava em 1 a 0 e contribuiu para o revés de sua equipe. Deixou o campo sob misto de vaias e aplausos ao ser substituído. Como todo o time, ao fim do jogo.

Com apenas 1 ponto na tabela de classificação, a preocupação da torcida rubro-negra, de um mau campeonato, começa a ganhar gás. A Ponte Preta chegou aos seus primeiros três pontos. Enquanto os paulistas enfrentam o Corinthians, neste sábado, no Pacaembu, os flamenguistas continuam sua excursão pelo País. Jogam contra o Atlético Paranaense, em Joinville, em Santa Catarina.

"Entramos desatentos e eles tiveram a competência de sair com a vitória. Eles fizeram um bom Campeonato Paulista e mostraram sua qualidade. Precisamos minimizar os erros", comentou o zagueiro Renato Santos. A noite não foi boa também para Marcelo Moreno. Em seu primeiro jogo como titular, mostrou pouco entrosamento com os companheiros e a entrada de Hernane para jogar a seu lado no segundo tempo não apresentou resultados. A verdade é que o Flamengo não se encontrou desde o primeiro tempo.

Depois de uma rápida pressão no início, com Renato Abreu e Elias tendo boas chances, o time "da casa" afrouxou na marcação. Com isso, as melhores oportunidades foram do time campineiro. William abriu o placar aos 25 minutos, depois que a bola sobrou à sua feição em cobrança de escanteio.

O técnico Jorginho tentou mudar o esquema de jogo. Sacou o rápido Rafinha, que esteve apagado, e voltou para o segundo tempo com Hernane, na esperança da força física e presença de área de dois centroavantes (Marcelo Moreno foi titular pela primeira vez).

Aos 10 minutos, o lance que poderia ter mudado o rumo da partida. Após cruzamento na área, a bola bateu no cotovelo (um pouco erguido) de Baraka. O árbitro foi severo e marcou pênalti para os flamenguistas. Mas Renato Abreu, que fez um primeiro tempo ruim, cobrou no travessão. Vaiado por um bom número de torcedores e aplaudido por outros, o meia foi substituído por Carlos Eduardo e deixou o campo com o dedo indicador para cima, como que dizendo: "um pênalti, um pênalti".

A pressão aumentou, mas um passe errado de González, com Luiz Antônio fora de campo lesionado, e a falha de Felipe decretaram a derrota. Cicinho arrancou do campo de defesa, invadiu a área e chutou em cima do goleiro rubro-negro, que caiu para o lado errado.

Sem poder de reação e com muitos erros de passes, o Flamengo sucumbiu em seu primeiro jogo com mando de campo, mas na verdade mais uma vez na estrada, longe do Rio de Janeiro.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 0 x 2 PONTE PRETA

FLAMENGO - Felipe; Leonardo Moura, Renato Santos, González e Ramon; Elias, Luiz Antônio, Renato (Carlos Eduardo) e Gabriel (Paulinho); Rafinha (Hernane) e Marcelo Moreno. Técnico: Jorginho.

PONTE PRETA - Edson Bastos; Cicinho, Cleber, Ferron e Uendel; Baraka, Fernando (Roger Gaúcho), Magal e Chiquinho (Rodrigo Biro); Rildo (Arthur) e William. Técnico: Guto Ferreira.

GOLS - William, aos 25 minutos do primeiro tempo; Cicinho, aos 28 minutos do segundo tempo.

CARTÃO AMARELO - Roger Gaúcho (Ponte Preta).

ÁRBITRO - Jean Pierre Gonçalves Lima (RS).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Mário Helênio, em Juiz de Fora (MG).