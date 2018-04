Flamengo joga para mostrar que tem potencial neste ano Desacreditado como equipe com cacife para disputar o título do Campeonato Brasileiro, o Flamengo inicia a competição como franco-atirador, passando por um processo profundo de reestruturação política, financeira e esportiva. O time, porém, quer mostrar para crítica e torcedores que tem potencial para disputar as primeiras posições. E o primeiro passo é derrotar o Santos, neste domingo, a partir das 16 horas, no estádio Mané Garrincha, em Brasília.