Flamengo joga por empate contra o CRB Depois da boa exibição contra o Vasco, nas semifinais da Taça Guanabara, o Flamengo volta sua atenção para a Copa do Brasil. Nesta quarta-feira, o time carioca enfrenta o CRB-AL, às 20h30, no Estádio Giulite Coutinho, precisando apenas de um empate para obter a classificação à próxima fase. Mas o técnico Abel Braga quer a vitória para manter o moral dos jogadores. Afinal, no sábado o Rubro-Negro decide o título do primeiro turno do Campeonato Carioca com o Fluminense. Ao término do jogo com o Vasco, Abel havia dito que o grupo precisava esquecer o Fluminense temporariamente e pensar somente no CRB. O treinador voltou a destacar os erros na primeira partida contra a equipe alagoana. O Flamengo tinha a classificação na mão, mas acabou se complicando graças as falhas da zaga. "Estamos pagando pelos nossos erros", declarou Abel. Apesar do pedido, o técnico não deixou de pensar no Fluminense. Tanto que escalou o jovem volante Róbson para o jogo de hoje. Como Da Silva e Jonatas estão suspensos no Carioca, Abel quer testar o jogador e ver se pode contar com ele no clássico. "Estou no clube para mostrar meu valor. Tenho de responder ao voto de confiança do treinador para garantir minha vaga na partida com o Fluminense", afirmou Róbson. A esperança de boas jogadas e lances inusitados estará novamente com o meia Felipe. O atleta, que vem arrancando elogios de Abel além de aplausos dos torcedores, não promete gols, e, sim, o mesmo empenho dos últimos jogos. "Não sou artilheiro. Mas se aparecer uma oportunidade vou chutar em gol", disse o jogador.