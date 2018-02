Flamengo lamenta e promete pagar danos causados pela torcida no Engenhão

O Flamengo criticou o comportamento de alguns de seus torcedores na goleada por 4 a 0 sobre o Madureira, na última quarta-feira, pela estreia da Taça Rio. Um grupo de rubro-negros danificou cadeiras no Engenhão e fez com que o clube prometesse arcar com o prejuízo.

De acordo com a avaliação da administração do estádio, sete cadeiras foram quebradas. O Flamengo lamentou o ocorrido e garantiu que vai desembolsar a quantia necessária para o reparo ao Botafogo.

"Como mandante da partida, o Flamengo arcará com os prejuízos e condena a atitude dos indivíduos que causaram problemas ao Botafogo e ao próprio Flamengo. Atos impensados podem provocar punições ao clube, prejudicar a performance esportiva do Flamengo, afastar o torcedor de sua maior paixão e o clube de seu maior patrimônio", divulgou em nota.

Este foi o primeiro de dois jogos acordados pelo Flamengo com o Botafogo para utilização do Engenhão. Na próxima quarta-feira, o time rubro-negro vai receber o River Plate no estádio pela estreia da Libertadores.