Flamengo lamenta erros e admite superioridade da Ponte

"A gente entrou um pouco desatento e eles tiveram a competência de aproveitar. Então fizeram por onde sair com essa vitória, temos que ser realistas, eles têm uma equipe qualificada desde o Paulista. Agora cabe a nós ver o que erramos e tentar minimizar esses erros para o próximo jogo. O Campeonato Brasileiro é muito difícil e essa é só uma das dificuldades que teremos", declarou o zagueiro Renato Santos.

Para Marcelo Moreno, titular da equipe pela primeira vez desde que foi contratado, na vaga de Hernane, o problema do Flamengo foi a desatenção no início do jogo. Ele afirmou que a equipe até melhorou no decorrer dos 90 minutos, principalmente após as mexidas do técnico Jorginho, mas que não foi o suficiente para buscar o resultado.

"A gente entrou no jogo muito desligado. Acabamos sendo surpreendidos em uma hora que não podíamos vacilar, mas valeu o esforço do time, as mudanças que o treinador tentou fazer para melhorar o time no segundo tempo. Mas Campeonato Brasileiro é assim, quando menos se espera a gente é surpreendido e precisamos estar atentos em todos os jogos", comentou.