Flamengo larga na frente nas semifinais da Copa Energil C

O Flamengo saiu na frente nas semifinais da Copa Energil C. Neste domingo cedo, jogando em Guarulhos, venceu a Portuguesa Santista, por 2 a 1, revertendo a vantagem para o segundo confronto, em Santos, onde poderá até empatar para chegar ao título. Na outra semifinal, SEV e Independente ficaram no empate, por 1 a 1, em Hortolândia. A vitória do Flamengo acabou com uma série de nove partidas invictas da Santista, campeã simbólica da primeira fase. Agora, o time de Santos precisa vencer, por qualquer placar, para avançar à final. Em Hortolândia, SEV e Independente empataram. Com o resultado, a Independente joga por um empate na partida de volta, em Limeira, na próxima sexta-feira. O SEV precisa da vitória.