Flamengo: Leal organiza reunião geral O técnico Júlio César Leal participou de uma reunião com os responsáveis pelas categorias de base do Flamengo nesta quinta-feira. No encontro, estiveram técnicos, preparadores físicos e médicos da base, além do coordenador Tito Araújo. Para Leal, a formação da atual comissão técnica do futebol profissional do Flamengo deixa clara uma lição. ?O Flamengo deve formar todos os seus profissionais no clube. Não apenas os jogadores. O coordenador ou supervisor deve ir do mirim até o profissional e o mesmo serve para médicos, técnicos.? Para ele, a marca Flamengo deve estar presente nas equipes e esse trabalho de integração permite que o clube mantenha uma marca dos seus times: o futebol alegre, competitivo sem deixar de ser ofensivo e talentoso.