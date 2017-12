Flamengo lembra os 108 anos com amistoso O Flamengo completa 108 anos neste sábado e, para comemorar a data, o time vai realizar um amisto com o Racing Club (Argentina), em Aracaju. O jogo também celebrará os 50 anos da Petrobrás, patrocinadora de ambas as equipes. Apesar do clima de festa, o atacante Edílson quer a vitória. "O Flamengo sempre joga para vencer. Se derrotarmos o Racing, vamos aumentar o moral do elenco para as partidas que restam do Campeonato Brasileiro", disse o jogador, que enalteceu a hospitalidade dos torcedores. "Temos uma torcida muito grande aqui no Nordeste e isso nos motiva bastante." Já o zagueiro Fernando lamentou não poder participar do amistoso. Ele se recupera de contusão. "É uma pena. Mas vou torcer bastante."